Ângela Maluf pede a suspensão dos pedágios na Raposo para Gilberto Kassab

Projeto do governo estadual Nova Raposo prevê a instalação de 6 pedágios na rodovia entre Cotia e SP

Vice-prefeita de Cotia, Ângela Maluf, e o secretário de estado, Gilberto Kassab

A vice-prefeita de Cotia, Ângela Maluf, entregou, nessa quarta-feira (5), um ofício ao secretário de Governo e Relações Institucionais do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, pedindo a suspensão dos pedágios previstos no projeto Nova Raposo.

De acordo com o projeto do governo Tarcísio, é prevista a instalação de seis pedágios entre Cotia (km 39) e São Paulo (km 11,8) -Além da suspensão do projeto, Ângela, que é pré-candidata a prefeita de Cotia nas eleições deste ano, também solicitou a instalação de um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) em Cotia., escreveu Ângela, na legenda da publicação.