Inscrições para vestibular da Fatec são prorrogadas; Cotia tem 237 vagas abertas

Inscrições seriam encerradas nesta sexta-feira (7), mas agora os interessados têm até o dia 13 de junho para se candidatar

Foto: Governo de SP

O Centro Paula Souza anunciou, nesta quinta-feira (6), que prorrogou o período para inscrições do vestibular da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) para o segundo semestre deste ano.

Ciências de Dados (35 vagas / noite)

Comércio Exterior (28 vagas / manhã)

Desenvolvimento de Software Multiplataforma (35 vagas / noite)

Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização (24 vagas / manhã)

Gestão da Produção Industrial (24 vagas / manhã e 28 vagas / noite)

Gestão Empresarial (28 vagas / manhã e 35 vagas / noite)

Inicialmente, as inscrições seriam encerradas nesta sexta-feira (7), mas agora os interessados têm até o dia 13 de junho para se candidatar.Em Cotia, são oferecidas 237 vagas para os cursos de Ensino Superior. Os cursos oferecidos são:As inscrições vão até às 15h do dia 13 de junho e devem ser feitas exclusivamente peloA prova será aplicada no dia 30 de junho e a taxa de inscrição é de R$ 90.