Dezenas de motos infernizam a vida de moradores durante a madrugada em Cotia

Imagens mostram muitos deles fazendo manobras proibidas, sem o uso de capacete e com motos sem placas

Reprodução/Redes sociais









Sem ter um objetivo claro, dezenas de motociclistas saíram pelas ruas de Cotia, durante esta noite e madrugada, fazendo manobras proibidas e colocando em risco a vida de motoristas e deles próprios.





Diversos motociclistas, inclusive, aparecem no vídeo sem capacete, motos sem placas e outros com as placas cobertas





O perfil que publicou as imagens chama a ação de "rolê noturno". Fato é que o "rolê" fez com que muitos moradores acordassem assustados com o barulho, sem entender o que estava acontecendo.





O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ser foi visto pela região.





O Cotia e Cia pediu posicionamentos da Secretaria de Segurança Pública estadual e municipal e aguarda retorno.