Cotia registra 3ª morte por dengue e casos chegam a quase 4 mil

Informações constam no painel de monitoramento do governo paulista

Foto: Depositphotos

O estado de São Paulo confirmou a terceira morte causada pela dengue em Cotia. A informação consta no painel de monitoramento do governo paulista.



De acordo com o painel de monitoramento, a cidade registrou, até esta quinta-feira (6), 3.947 casos de dengue; 11 são considerados casos graves. Há ainda um óbito em investigação.



No total, 11.413 casos foram notificados no município desde o início do ano.



ESTADO PASSA DE 1.000 MORTES



O estado de São Paulo já registra 1.004 mortes por dengue em 2024, segundo os dados do painel de monitoramento da doença divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta quinta-feira (6). Além disso, 1.161 óbitos ainda estão em investigação.



Já o número total de casos confirmados ultrapassou 1,4 milhão e chegou a 1.417.742. Destes, 1.763 são considerados graves.



As notificações de dengue somam 2.553.953, em que 1.604.962 são prováveis e 876.813 foram descartados.

Segundo o painel, o 3º óbito ocorreu no dia 21 de março. A vítima era um homem com idade entre 50 e 64 anos.