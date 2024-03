Jovem de 21 anos é a 1ª vítima por dengue em Cotia

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta terça-feira (19) junto à Vigilância Epidemiológica do município

primeira vítima por dengue em Cotia. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta terça-feira (19) junto à Vigilância Epidemiológica do município. Um jovem, de 21 anos, foi a





“Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, 21 anos de idade e com comorbidades em investigação”, disse em nota.





De acordo com o painel de monitoramento do governo de São Paulo, há ainda mais dois óbitos que estão sob investigação no município.





Desde o dia 1º de janeiro deste ano até esta terça-feira (19), Cotia confirmou 903 casos de dengue.





Há 27 pacientes com sinal de alarme e três em estado grave.