2ª morte por dengue é confirmada em Cotia

Cidade se aproxima dos 10 mil casos da doença

Foto: Depositphotos

O estado de São Paulo confirmou a segunda morte causada pela dengue em Cotia. A informação consta no painel de monitoramento do governo paulista.





Segundo o painel, o óbito ocorreu no dia 20 de março. A vítima era mulher com idade entre 50 e 64 anos.





Cotia e Cia pediu mais informações para a Secretaria de Saúde do município e aguarda retorno.





De acordo com o painel de monitoramento, a cidade registrou, até esta sexta-feira (10), 9.482 casos de dengue.





JOVEM DE 21 ANOS FOI A 1ª VÍTIMA FATAL NA CIDADE





O óbito ocorreu no dia 14 de fevereiro, mas só foi divulgado em março.





MORTE DE JOVEM DE 22 ANOS É INVESTIGADA





No último domingo (5), uma jovem, de 22 anos, morreu em Cotia com suspeita de dengue. O caso continua sendo investigado. Larissia Almeida Mota trabalhava no Animália Park e morava em Vargem Grande Paulista.





(veja aqui). Em nota publicada em grupos de funcionários, o Animália lamentou o falecimento da colaboradora





O corpo de Larissia foi velado e enterrado na segunda-feira (6) no cemitério municipal de Vargem Grande.





Segundo informações apuradas pelo Cotia e Cia, Larissia teria contraído dengue há cerca de sete dias e foi à óbito na tarde de domingo na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Atalaia.





Ela foi levada até a unidade após sentir fortes dores abdominais, além de dor de cabeça, dor atrás dos olhos e vômitos constantes.