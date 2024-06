Conhecida dos cotianos, tradicional loja de calçados terá unidade em novo shopping da região

O Shopping Central Park, localizado na estrada de Caucaia do Alto, entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, anunciou nesta quinta-feira (6), nas redes sociais, a unidade de uma loja de calçados conhecida dos cotianos: a Calçados Sérgio.

A inauguração do shopping será no dia 25 de julho (leia mais) A Calçados Sérgio foi inaugurada em 1983 na cidade de Barueri. Em Cotia, a empresa conta com duas unidades na região central.