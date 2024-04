Autor de 7 livros, Wil Delarte realiza oficina gratuita de escrita criativa neste sábado em Cotia

Atividade cultural começa às 10h na Biblioteca Batista Cepelos; saiba mais

O escritor cotiano Wil Delarte. Foto: Divulgação

O escritor cotiano, Wil Delarte, vai realizar, neste sábado (6), uma oficina de escrita criativa na Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia. O evento, que é gratuito, começará às 10h e tem duração prevista de 2h30.





A oficina faz parte do primeiro módulo do Laboratório de Prática Textual e será voltada ao gênero Poesia. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, em 2023.





Segundo Wil, a atividade trará conceitos importantes e buscará encontrar, junto com todos os participantes, possíveis definições do gênero, “modos de ser e sentir da poesia”, além de, é claro, um exercício prático de criação.





Separado em 4 módulos, este é o primeiro da série que ainda contará com os gêneros: Conto, Crônica e Canção Popular.





O evento terá acessibilidade a surdos com interação presencial de intérprete de Libras. Para participar, não é necessária inscrição prévia.





Sobre o ministrante





Wil Delarte é formado em Letras pela Universidade de São Paulo. Editor, produtor cultural e escritor, é autor de sete livros que vão de Poesia à Ficção.





É também cronista e colunista no portal Cotia e Cia, além de compositor com letras lançadas por artistas do Rock e da MPB.





Serviço





Quando? Sábado, 06/04/24 às 10hs





Onde? Biblioteca Municipal Batista Cepelos





Duração: 2h30min





Projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, 2023.





Apoios: Ministério da Cultura @Minc / Prefeitura de Cotia @Prefdecotia – Secretaria de Cultura e Lazer @Culturacotia.