Eleições 2024: Welington Formiga define quem será seu candidato a vice-prefeito de Cotia

Anúncio foi feito nesta terça-feira (2) nas redes sociais. “Nós vamos celebrar a união de um líder popular com um líder de credibilidade da política cotiana”

Welington Formiga. Foto: Redes Sociais

O principal nome da oposição de Cotia, Welington Formiga (PDT), definiu seu candidato a vice-prefeito para as eleições deste ano.





O anúncio foi feito nesta terça-feira (2), aniversário da cidade. E o nome escolhido foi Paulinho Lenha, do MDB, que está em seu quarto mandato como vereador de Cotia.





Um vídeo publicado nas redes sociais mostra alguns pontos do município através de um drone. Depois, a imagem corta para Márcio Dola, aliado de Formiga, que apresenta os dois candidatos da chapa.





Lenha, por sua vez, agradece o apoio e parabeniza Cotia pelo aniversário. Já Formiga cumprimenta seu aliado e cita “um momento histórico no aniversário da cidade”. “Hoje, nós vamos celebrar a união de um líder popular com um líder de credibilidade da política cotiana”, disse Formiga.





Ao Cotia e Cia, o candidato a prefeito da oposição falou sobre as razões que levaram a escolha de um político já com mandato. "Para se governar uma cidade, é preciso de articulação política e também conversar com a classe política. Nós trouxemos alguém que tem 4 mandatos de vereador e dois mandatos de presidente da Câmara de Cotia”, explicou Formiga.





Paulinho Lenha reforçou a fala do aliado e disse que escolheu caminhar com Formiga por acreditar “em sua capacidade de transformar Cotia”. “Posso contribuir com toda minha experiência”, ressaltou.













A eleição para prefeito em 2024 promete ser acirrada. Até o momento, há três nomes confirmados para a disputa das eleições majoritárias em Cotia, são eles: