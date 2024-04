Cinema na Granja Viana promove sessão especial para pessoas com autismo

O Cineflix do shopping The Square, na Granja Viana, em Cotia, vai promover nesta sexta-feira (5) uma sessão especial, às 14 horas, para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).





A ação será realizada para marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nessa terça-feira (2).





O filme da sessão especial será “Kung Fu Panda 4”. Segundo o Cineflix, a sala de cinema vai contar com adaptações inclusivas “a fim de proporcionar muito conforto na hora da diversão”.





Pessoas com TEA não pagam o ingresso e acompanhantes pagam meia entrada.





A sala vai contar com:

som mais baixo

arandelas acesas

livre acesso e circulação na sala

⁠⁠sem trailers e propagandas

