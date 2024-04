PS Infantil de Cotia registra tumulto e superlotação no 1° dia de funcionamento

Mães relataram “caos” após esperarem horas por atendimento; imagens registraram crianças de colo chorando e pessoas revoltadas com a falta de médicos

PS Infantil superlotado. Imagem: Redes Sociais

“caos”. É desta forma que mães que levaram seus filhos na noite dessa quarta-feira (3) ao Pronto-Socorro Infantil de Cotia resumiram o atendimento no local. O equipamento público foi inaugurado nessa terça-feira (2), após três anos de atraso. UmÉ desta forma que mães que levaram seus filhos na noite dessa quarta-feira (3) aoresumiram o atendimento no local.









Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o PS superlotado, com crianças de colo chorando e mães à espera de atendimento (veja o vídeo abaixo):













Em outros relatos, usuários disseram também que não há ventilação no prédio e que tinham crianças passando mal por conta do calor.





“A gente foi na UPA do Atalaia e pediram pra gente descer aqui no PS. E chega aqui, essa confusão generalizada. Quero que venha alguém aqui falar com a gente, mas com uma solução, e não para pedir pra esperarmos mais”, disse uma mãe para uma atendente, que justificou a demora pela “troca de plantão”.





“Está superlotado, aí foi passado pra gente que não tem médico. Muitas mães estão se estressando, querendo uma resposta, porque há crianças passando mal, crianças chorando, sentadas no chão. Aqui não tem nem ventilador e nem ar-condicionado. Já vai fazer 3 horas que estou aqui”, relatou uma mãe ao Cotia e Cia na noite de ontem.





a UPA do Atalaia deixou de ter atendimento pediátrico. Por esse motivo, todo o atendimento de crianças de 0 a 13 anos está concentrado na nova unidade de saúde. Com a inauguração do PS Infantil,. Por esse motivo, todo o atendimento de crianças de 0 a 13 anos está concentrado na nova unidade de saúde.





Cotia e Cia pediu um posicionamento para a prefeitura e aguarda retorno.