UPAs de Cotia deixarão de ter pediatria? Veja o que muda com novo PS Infantil

Nova unidade de saúde será inaugurada na próxima terça-feira (2)

UPA do Atalaia. Foto: Reprodução





Conforme anunciado nessa quarta-feira (27) pelo Cotia e Cia, o Pronto-Socorro (PS) Infantil de Cotia será inaugurado na próxima terça-feira (2 de abril), dia do aniversário da cidade. , oserá inaugurado na próxima terça-feira (2 de abril), dia do aniversário da cidade.





A unidade de urgência e emergência está instalada na avenida Engenheiro Leon Psanquevich, ao lado do Terminal Metropolitano e às margens da rodovia Raposo Tavares.





O PS Infantil oferecerá área para ambulância, consultórios médicos, sala de inalação, sala de medicação, sala de gesso, além de leitos de emergência.





O QUE MUDA NA PEDIATRIA DAS UPAS?





Com a inauguração do PS, das três Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Cotia, apenas a do Atalaia deixará de ter atendimento com pediatra.





Ao Cotia e Cia, o secretário de Saúde, Magno Sauter, confirmou que a unidade de Caucaia do Alto e do Parque São George continuarão com atendimento pediátrico.





Já na UPA do Atalaia, a partir do dia 3 de abril (quarta-feira), já não terá mais a especialidade, pois será tudo concentrada no PS Infantil, que deve atender crianças de 0 a 13 anos.