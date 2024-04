Vídeo mostra briga e tumulto durante inauguração do PS Infantil de Cotia

Confusão ocorreu entre apoiadores da atual gestão e um jovem do grupo da oposição da cidade; ao Cotia e Cia, Rogério Franco se manifestou sobre o caso

Pronto-Socorro Infantil de Cotia, após três anos de atraso. A entrega do novo equipamento contou com a participação do prefeito Rogério Franco, da vice Ângela Maluf, de vereadores e demais autoridades municipais. Na tarde dessa terça-feira (2), foi inaugurado oA entrega do novo equipamento contou com a participação do prefeito Rogério Franco, da vice Ângela Maluf, de vereadores e demais autoridades municipais.





Em um determinado momento do evento, houve uma confusão envolvendo um jovem de 17 anos, identificado como Gabriel Pereira, apoiador do pré-candidato da oposição Welington Formiga (PDT), e alguns apoiadores da atual gestão.





Imagens compartilhadas nas redes sociais [veja no final da reportagem] mostram Rogério Franco falando que “deve ter alguém da oposição infiltrado no evento para filmar a gente”. Exatamente neste momento, Gabriel começa a gravar com seu celular e a falar alto sobre o atraso da entrega do PS.





Ao ver a cena, Franco diz: “Falei que [a oposição] mandava [alguém filmar]. Uma salva de palmas para ele”, ironizou no microfone. O prefeito continuou: “Eu vou esperar ele fazer o escandalozinho dele.” Neste momento, o público começar a vaiar o jovem, que continua a gravação com seu celular.





O público então começa a gritar “ih, fora, ih, fora”. Os ânimos de alguns se exaltam e uma pessoa acaba empurrando Gabriel. “Não encosta nele, não. Ele veio para atrapalhar a festa do povo”, disse Rogério, que tenta dar continuidade ao evento, mas não consegue, pois algumas pessoas começam a empurrar e ir para cima do jovem.





Do palco, Franco tenta acalmar seus apoiadores. “Segura aí, gente, segura aí. Sem briga. Parou. Parou.”





“ELES ME ARRASTARAM”





Cotia e Cia conversou com Gabriel na manhã desta quarta-feira (3). Ele enviou o vídeo que gravou de seu celular para a reportagem. Pelas imagens, é possível ver o momento em que ele começa a falar e uma pessoa o empurra. Depois, outra pessoa dá alguns tapas no rosto dele.





Quando o clima esquenta um pouco mais, o celular de Gabriel cai e não é possível ver o restante da confusão.





Ao Cotia e Cia, ele disse que um amigo estava o tentando proteger das agressões dos apoiadores do prefeito, mas também acabou apanhando. “Depois que o vídeo parou, eles me arrastaram para um lado e o meu amigo para o outro. Bateram nele. Inclusive, ele recebeu atendimento lá no PS Infantil. Eu fiquei ao lado da GCM até meu amigo voltar, pois não estavam deixando eu ir buscá-lo. Despois que eu o encontrei, a gente foi embora do evento”, explicou.





O QUE DIZ ROGÉRIO FRANCO





Procurado por meio da assessoria de imprensa, o prefeito Rogério Franco lamentou o ocorrido e disse que quem protagonizou esse episódio estava no local com o objetivo de tumultuar o evento.

O prefeito salientou, ainda, que não apoia, nem compactua com qualquer tipo de agressão. Lamentou, inclusive, que pessoas ligadas à oposição "estejam tentando usar eventos administrativos como palanque político".





