Nostalgia e raridades: Itapevi reunirá 400 carros antigos e shows de rock em evento gratuito

Evento ainda terá praça de alimentação com chope artesanal, hambúrgueres e doces; saiba mais

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi vai realizar, neste domingo (7), das 8h às 16h, a 7ª edição do Encontro de Carros Antigos. O evento, que ainda contará com shows de rock, será em frente ao Parque da Cidade com entrada gratuita.





O evento faz parte das 65 ações em comemoração ao aniversário da cidade. Segundo a prefeitura, a expectativa é de que mais de 400 veículos mantidos por colecionadores participem desse encontro.





O expositor interessado em participar precisa chegar ao local uma hora antes do início. Para garantir presença na exposição, os carros precisam ter, no mínimo, 30 anos.





Entre esses verdadeiros clássicos, a previsão é de que o evento conte com um Ford 1929, um Chevrolet 1951 e um Mustang antigo. Também deverão estar presentes alguns Fuscas de colecionadores e amantes desse modelo.





Além dos grandes protagonistas, os possantes antigos, o evento também contará com uma praça de alimentação para atender os frequentadores. Os custos com os serviços e o consumo, porém, são de responsabilidade dos visitantes, que poderão adquirir chope artesanal, hambúrgueres, doces, entre outras comidas.





Palco para os shows





Fora isso, será montado um palco para proporcionar muito rock n’ roll aos frequentadores, a partir das 9h30, com bandas e cantores de Itapevi.





A música começa nesse horário com o DJ Ivan Menegari. Depois disso, as apresentações serão com mais três atrações. Às 11h, a banda Overdrive sobe no palco para tocar grandes músicas do estilo grunge. Já o grupo Crys & os Rockers faz a sua performance ao público a partir do meio-dia. O cantor Ricardo Elvis e banda Las Vegas encerram os shows, às 13h, com canções do “Rei do Rock”, Elvis Presley.





Serviço





7º Encontro de Carros Antigos de Itapevi

Quando: domingo, 7 de abril

Horário: das 8h às 16h

Local: Estacionamento do Parque da Cidade

Endereço: Rua Dimarães Antônio Sandei, s/nº - Cidade Saúde

Entrada gratuita