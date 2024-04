PS Infantil de Cotia inicia atendimentos de crianças até 13 anos; veja a estrutura

Unidade foi inaugurada nessa terça-feira (2)

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

O Pronto-Socorro Infantil de Cotia iniciou nesta quarta-feira (3) o atendimento de crianças com idade entre zero e 13 anos.









A unidade, localizada na rua Engenheiro Leon Psanquevich, no centro da cidade, foi inaugurada na noite de ontem.





O local funciona todos os dias, 24 horas.





ESTRUTURA





O PS Infantil de Cotia oferece uma estrutura de três consultórios pediátricos, sala de medicação rápida, sala de inalação com capacidade para oito pacientes, sala de medicação intramuscular e sala de sutura e curativos.





Além disso, a unidade conta com sala de exame de imagem (radiologia), sala de emergência com dois leitos, sala de observação com cinco leitos, sala de triagem, sala de isolamento, coleta de exames laboratoriais, emissão de senha eletrônica, painel eletrônico de chamada e farmácia.





Veja algumas fotos abaixo:





Fotos: Juliano Barbosa