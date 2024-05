Piscina do CEUC é inaugurada após 12 anos e reformas de meio milhão de reais

Inauguração aconteceu nesta terça-feira (30); relembre o histórico do equipamento público

A Prefeitura de Cotia inaugurou, nesta terça-feira (30), a piscina semiolímpica do Centro Educacional de Caucaia do Alto (CEUC). O projeto foi batizado de 'Acqua Social' e oferecerá aulas de natação para crianças de 8 a adolescentes de 16 anos.





Segundo a prefeitura, em breve o projeto será ampliado com hidroginástica para pessoas idosas.





As aulas, de acordo com a administração municipal, acontecerão em duas piscinas e serão comandadas por professores de Educação Física e acompanhadas por salva-vidas. Os jovens inscritos receberão roupa de banho (maiô e sunga), touca, óculos e roupão.





A inauguração do projeto contou com a presença do prefeito Rogério Franco, da vice-prefeita Ângela Maluf, da secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama, Mara Franco, além de vereadores e outros secretários municipais.





REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES





Para se inscrever no projeto, é necessário:





Estar inscrito, preferencialmente, no Cadastro Único;

ter Número de Identificação Social (NIS) atualizado pelo CRAS;

ter renda mensal familiar comprovada de até três salários mínimo;

morar em Cotia há pelo menos um ano;

ser estudante do município de Cotia (rede municipal e estadual);

apresentar declaração escolar ativa;

ter idade entre oito e 16 anos;

apresentar RG/CPF do responsável e do interessado;

apresentar atestado médico e uma foto 3x4.





DEPOIS DE 12 ANOS E REFORMAS DE MEIO MILHÃO





[RELEMBRE AQUI]. Pronta desde meados de 2012, a piscina semiolímpica com mais de 400 metros quadrados do CEUC foi utilizada uma única vez por funcionários públicos durante uma confraternização de final de ano, em 2014





O valor do contrato foi de R$ 399,9 mil. Em julho de 2019, a piscina passou por uma reforma ampla e completa. A empresa Marol foi contratada para o serviço.





O valor do contrato foi de R$ 399,9 mil. Em julho de 2019, a piscina passou por uma reforma ampla e completa. A empresa Marol foi contratada para o serviço.

A Prefeitura de Cotia fechou um contrato no valor de R$107,8 mil com uma empresa de São Paulo para realizar os serviços. Depois, em setembro de 2023, o equipamento público passou por novos reparos.





Os dois contratos, em 4 anos, somam, juntos, R$ 507,7 mil.





O QUE DIZ A PREFEITURA





Na ocasião, a Prefeitura disse ao Cotia e Cia que, durante este trabalho, a empresa corrigiu todas as falhas, trocou equipamentos e deixou a piscina apta para ser usada. Ressaltou, no entanto, que por mais que o equipamento público estivesse apto para o uso, ele dependia de uma nova licitação.





A prefeitura explicou que havia um projeto de instalação de um serviço público no local para oferecer atividades relacionadas ao uso da piscina para a população, mas em função da pandemia de Covid-19, a abertura da licitação foi suspensa.