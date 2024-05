Mãe de adolescente que morreu afogado no litoral de SP pede ajuda para translado do corpo

O corpo de Cássio Marques, de 14 anos, foi encontrado hoje (30), após 4 dias de buscas; corpo será trazido para Cotia nesta quarta-feira (1º); veja como ajudar

O corpo de Cássio foi encontrado nesta terça-feira (30). Foto: Redes Sociais

A mãe do adolescente que morreu afogado na praia de Juquehy, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, pede ajuda para cobrir as despesas com o translado do corpo de seu filho.





O corpo de Cássio Manoel Marques de Santana, de 14 anos, foi encontrado pelos bombeiros nesta terça-feira (30), após quatro dias de busca.





De acordo com informações dos bombeiros e da família, o jovem foi encontrado no mar, na própria Praia de Juquehy, onde ocorreu o acidente.





O jovem foi reconhecido pela família e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Ele será velado e sepultado no Cemitério Maranhão, em Cotia, nesta quarta-feira (1º).





AJUDA COM O TRANSLADO





A mãe do garoto, Ana Paula Marques, disse que está precisando de ajuda financeira para trazer o corpo de seu filho de volta. Ela conseguiu dar uma entrada de R$1.200,00 para a funerária. No entanto, ainda está faltando o valor de R$5.268,00, já que as despesas para o translado ficaram, ao todo, R$6.468,00.





Quem puder ajudar com qualquer valor, a chave Pix é (11) 97516-3762 - Ana Paula Marques.





AFOGAMENTO





Segundo reportagem da TV Vanguarda, da Rede Globo, Cássio estava com o irmão de 16 anos no mar, quando os dois começaram a se afogar. A foto em destaque na matéria foi a última tirada do adolescente antes dele desaparecer.





O irmão mais velho conseguiu sair, mas Cássio afundou e desapareceu. Uma guarda-vidas que estava no local conseguiu resgatar o irmão. O desaparecimento aconteceu no último sábado (27).





As buscas estavam sendo feitas desde o fim de semana.