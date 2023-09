Pela 2ª vez, piscina do CEUC passará por reparos que já somam meio milhão

Equipamento, que já existe há 11 anos, ainda segue sem previsão para ser utilizado pela população

Piscina do CEUC. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Centro Educacional de Caucaia do Alto (CEUC) passará novamente por reparos (manutenção e limpeza). A Prefeitura de Cotia fechou um contrato no valor de R$107,8 mil com uma empresa de São Paulo para realizar os serviços dentro do prazo de um ano. O contrato está disponível no setor de editais do site da prefeitura.





É a segunda vez em quatro anos que o serviço para reparos é contratado. Em junho de 2019, a piscina passou por procedimento semelhante. O valor pago na época foi de R$399,9 mil [RELEMBRE AQUI]. Ou seja, os dois contratos juntos somam R$ 507,7 mil.





Na ocasião, a prefeitura disse que, durante este trabalho, a empresa corrigiu todas as falhas, trocou equipamentos e deixou a piscina apta para ser usada. Ressaltou, no entanto, que por mais que o equipamento público estivesse apto para o uso, ele dependia de uma nova licitação.





A prefeitura explicou que havia um projeto de instalação de um serviço público no local para oferecer atividades relacionadas ao uso da piscina para a população, mas em função da pandemia de Covid-19, a abertura da licitação foi suspensa.





“Com a retomada das atividades presenciais, o projeto será retomado e, em breve, uma licitação será aberta”, disse a prefeitura, na época. No entanto, passada a pandemia, ainda não houve divulgação de quando o equipamento será inaugurado para a população usufruir.





Procurada, a Prefeitura de Cotia não quis comentar o assunto.





PISICINA FOI INAUGURADA HÁ 11 ANOS





ainda não foi utilizada pela população. Aliás, ela foi utilizada uma única vez, mas somente por funcionários públicos durante uma confraternização de final de ano, em 2014 [RELEMBRE AQUI]. Fato é que, desde sua inauguração, em meados de 2012, a piscina semiolímpica com mais de 400 metros quadrados. Aliás, ela foi utilizada uma única vez, mas somente por funcionários públicos durante uma confraternização de final de ano, em 2014





O projeto da piscina do CEUC está incluso no Plano de Governo do prefeito Rogério Franco, no item Cultura, Esporte e Lazer, com a implementação de aulas de natação e hidroginástica para todas as idades.