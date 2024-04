Mãe com bebê no colo é “engolida” por buraco em São Roque; VÍDEO

Jovem e criança estão bem e não se feriram gravemente

Imagem: Reprodução

Uma mãe, de 23 anos, e seu filho, de 4 meses, ficaram feridos após caírem em um buraco que se abriu em uma calçada na cidade de São Roque, no último domingo (28).





Vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra a mulher na calçada, carregando o filho. O local fica em frente à casa onde a jovem mora, na rua Alberto Silva Albuquerque, no bairro Mailasqui.





Pelas imagens, é possível vê-la caminhando alguns segundos até que uma perna entra no buraco e ela fica com o corpo preso. Com a queda, o bebê bateu a cabeça no chão.





Ao G1, a mulher disse que ficou com escoriações na perna e está sentindo dores no corpo, mas que ela e a criança estão bem e não se feriram gravemente. O buraco tem 4 metros de profundidade.





Em nota, a prefeitura informou que profissionais do Departamento de Obras e da Sabesp estiveram no local para avaliar o caso. Segundo a administração pública, o buraco se formou na área de uma fossa ativa, pertencente a uma residência próxima, sendo que a manutenção e reparo são de responsabilidade do proprietário da residência.





"Visto que a via em questão já conta com sistema de esgoto, a Vigilância Sanitária acionará a proprietária do local para que realize a devida ligação entre a casa e o sistema." completou.





Em nota, a Sabesp informou que vistoriou o local e constatou que se trata de "fossa construída pelo responsável pelo imóvel, sendo dele a responsabilidade pela manutenção. As redes da Companhia na localidade operam normalmente".





Com informações do G1