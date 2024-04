Nova Raposo prevê 48 km de vias marginais sem a cobrança de pedágios

Com a implantação das marginais, os motoristas que circulam dentro das cidades não precisarão mais acessar as vias expressas, segundo o governo

Rodovia Raposo Tavares. Foto: Vagner Santos

O projeto Nova Raposo, do governo de São Paulo, prevê a implantação de 48 quilômetros de marginais contínuas. Nelas, segundo o governo, os munícipes poderão circular normalmente “sem a necessidade do pagamento de tarifa nos pedágios free flow”.









O projeto prevê a instalação dos pedágios nos seguintes trechos e com os respectivos valores: Km 11,8 – R$ 0,62; Km 15,1 – R$ 0,77; Km 19,8 – R$ 0,92; Km 24,7 – R$ 1,27; Km 29,0 – R$ 1,65; Km 39,1 – R$ 2,30. Vale ressaltar que a instalação é prevista nos dois sentidos da rodovia.













“Com a implantação das marginais, os motoristas que circulam dentro das cidades não precisarão mais acessar as vias expressas, reduzindo assim o número de veículos que trafegam atualmente pela Raposo Tavares”, informou em nota a Secretaria Estadual de Parcerias e Investimentos, nessa terça-feira (23).





De acordo com a secretaria, a implantação dos pórticos do sistema free flow ocorrerá somente após a conclusão das obras, previsto para o 8º ano após a assinatura do contrato, em 2033. “As tarifas serão cobradas de forma justa, apenas por quilômetro percorrido, dos motoristas que acessarem as vias expressas”, disse.