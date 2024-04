Ângela Maluf reúne prefeitos de Cotia dos últimos 24 anos para apoiá-la nas eleições 2024

Coluna Rudney Oliveira: Evento reuniu 250 pré-candidatos à vereadores, além de figurões bem conhecidos da cidade

Reprodução: Redes Sociais

As eleições de 2024 estão agitando os bastidores da política cotiana. Nesta terça-feira, a pré-candidata à prefeitura e atual vice-prefeita, Ângela Maluf, se reuniu em Cotia com 250 pré-candidatos a vereadores que farão parte da sua chapa. Entre eles, estão 12 vereadores com mandato.

Porém, o que chamou a atenção foi a presença de todos os prefeitos de Cotia deste século. Carlão Camargo (ano de 2000 e 2009 a 2016), Quinzinho Pedroso (ano de 2001 a 2008) e o atual prefeito Rogério Franco (desde 2017) posaram de mãos dadas com Ângela mostrando apoio a sua candidatura.

Desde 2000, todos os prefeitos conseguiram emplacar seus sucessores. Será que a história se repetirá em 2024?

Bem, quem desafia a lógica é o principal nome da oposição de Cotia Welington Formiga (PDT) que terá 16 candidatos a vereador, sendo dois deles com mandatos, além de Paulinho Lenha que é vereador e concorrerá a vice-prefeito ao lado de Formiga.

Ainda correm por fora nas eleições deste ano, Danilo Ramos (PRD), filho do prefeito da cidade vizinha de Vargem Grande Paulista, Cida Aires (PSOL) e Fernando Confiança (NOVO).

Com isso teremos ao menos 5 candidatos a prefeito, apesar disso, se não tivermos grandes surpresas a campanha, que no papel só começa em agosto, deve se polarizar entre Angêla Maluf e Welington Formiga.

Surpresas políticas não são muito comuns em Cotia, mas a palavra surpresa já diz “fato inesperado, repentino. Aguardemos.