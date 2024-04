Operação mira fraudes em licitações articuladas pelo PCC em todo o estado

Participam das diligências 20 promotores de Justiça e mais de 200 policiais militares; saiba todos os detalhes

Foto: SSP / Divulgação

Uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) com o apoio da Polícia Militar cumpre, na manhã desta terça-feira (16), 15 mandados de prisão temporária e 42 ordens de busca e apreensão contra um grupo ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) suspeito de fraudes em licitações.





A operação tem a participação do Centro de Inteligência da PM, do Comando de Policiamento de Choque e das Unidades de Ações Especiais de Guarulhos, Alto Tietê, Jacareí, Campinas e Santos.





Estão sob investigação contratos nas cidades de Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri e Itatiba, entre outras.





Segundo as investigações, o PCC simulava concorrência pública com empresas parceiras ou de um mesmo grupo econômico. Também há indicativos da corrupção sistemática de agentes públicos e políticos e diversos outros delitos – como fraudes documentais e lavagem de dinheiro.





De acordo com o MP, as empresas do grupo têm contratos públicos que somam mais de R$ 200 milhões nos últimos anos. Segundo a investigação, a facção tinha influência na escolha dos ganhadores de licitações.





Participaram das diligências 20 Promotores de Justiça, 15 servidores e mais de 200 policiais militares, entre operadores de inteligência e de polícia tática.