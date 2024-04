Grande rede de supermercados vai fechar suas unidades em Cotia; saiba o motivo

Site da empresa anuncia liquidação de mercadorias; confira

Imagem ilustrativa / Depositphotos

A rede de Supermercados Dia fechará ao menos 200 lojas no estado de São Paulo.





A informação é da própria rede que é espanhola e criou uma página específica para divulgar as unidades fechadas por cidade e suas promoções.





As cidades com mais lojas fechadas são a capital, com 68 unidades, e Campinas com 22 lojas.





Granja Viana (Av. São Camilo, 1032) e na Av. Vasco Massafelli, 191, estão inclusas. O site da empresa Em Cotia, as lojas situadas na, estão inclusas. O site da empresa (veja aqui) anuncia liquidações nas unidades com descontos que partem de 10%, mas sem informar quando as lojas serão fechadas.





POR QUE O SUPERMERCADO DIA VAI FECHAR?





A companhia disse, em nota enviada à imprensa, que a medida ocorre após os persistentes resultados negativos da subsidiária brasileira, e reafirmou sua intenção de focar nos seus principais mercados.





São "lojas de baixo desempenho", especificou a companhia em comunicado assinado pelo seu diretor financeiro, Guillaume Marie Didier, apontando que, após esses fechamentos, vai analisar alternativas estratégicas para o restante de seus negócios no Brasil.





"Dessa forma, o grupo ajusta seu escopo no país para concentrar seus negócios na região de São Paulo, onde o negócio tem uma maior rentabilidade e a concentração de lojas permite capitalizar a rede logística e a redução de custos", disse.





O Dia afirmou que as medidas vão possibilitar a empresa a destinar recursos para mercados mais rentáveis e com maior potencial de crescimento para o grupo na Espanha e na Argentina, "onde atualmente a companhia conseguiu uma posição relevante com uma estratégia focada na distribuição alimentar de proximidade".





A decisão foi tomada como parte da reestruturação da sua subsidiária brasileira, disse a empresa, que abriu sua primeira loja no país em 2001.





A entidade anunciou em agosto a sua saída de Portugal, onde vendeu os seus quase 500 supermercados para se concentrar em seus mercados principais, além de reiterar seu compromisso com desinvestimentos para reduzir sua alavancagem financeira líquida.





Em fevereiro, a rede de supermercados reduziu seu prejuízo líquido anual para 30 milhões de euros, ante prejuízo de 124 milhões de euros registrado em um 2022 difícil para a empresa.