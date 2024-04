GCMs de Cotia denunciam cargos vagos, citam ‘revolta coletiva’ e pressionam novo secretário

Guardas se articulam para exigir melhorias à corporação, após 2 meses da tragédia que resultou na morte de dois agentes. “A Guarda Civil está abandonada”

GCMs se reniram hoje em assembleia para discutir questões que envolvem a corporação. Foto: Divulgação / Asguaco

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia se reuniram, na manhã desta segunda-feira (8), em assembleia realizada pela Asguaco (Associação dos Guardas Civil de Cotia) para definir os próximos passos do movimento que cobra melhorias para a corporação.





"todos estão no limite", após a tragédia que ocorreu dentro da base da GCM no dia 7 de fevereiro, que resultou na morte de dois agentes (relembre aqui). Durante a reunião, os guardas clamaram por melhorias na instituição e frisaram que









Porém, a mudança no secretariado, segundo os GCMs, não foi o suficiente até o momento. “Pouco mudou no trato de trabalho, inclusive, os cargos vagos: subcomandante - comandos de área 1 e 2, não foram sequer preenchidos, frisando, que há uma revolta coletiva e teme-se novas tragédias se nada for feito”, disseram os agentes, em texto publicado pela Asguaco.





Mais do que diálogo, é fundamental a propositura de iniciativas efetivas que atenuem os problemas da tropa que sofre com um plano de carreira falho (inclusive, ao lado dos pares da Defesa e Trânsito), falta de pagamento de benefícios, fardamento destruído entre outros problemas





Ainda segundo a ata da reunião, “pouco foi produzido” até o momento pelo novo secretariado. “Os atuais secretários sinalizaram o desejo de fazer mudanças e pediram um voto de confiança, porém, estamos em abril/24 e nem a equipe de psicólogos prometida para atender nas inspetorias foi disponibilizada”, afirmam.





MOBILIZAÇÃO NA CÂMARA E PREFEITURA





Os GCMs prometeram, ainda, realizar uma mobilização na Câmara de Cotia, durante a sessão desta terça-feira (9), e também em frente ao Paço Municipal, na quarta-feira (10). O objetivo é chamar a atenção das autoridades e levar as reivindicações da categoria.





“Vamos pedir aos vereadores que nos ajudem, pois ontem fez dois meses da fatalidade que ocorreu dentro da base, e nada mudou. A Guarda continua a mesma", disse um agente representante da associação.





Quarta-feira, em frente à prefeitura, vamos fazer a mesma manifestação, pedindo socorro pela guarda. A Guada Civil está abandonada. Vamos [na Câmara e na Prefeitura] de camiseta preta para mostrar que estamos de luto ainda pela GCM





Cotia e Cia fez contato com a prefeitura e aguarda retorno.