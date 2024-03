‘Armadilha holandesa’: saiba como funciona a tecnologia usada para combater a dengue em Cotia

Tecnologia está espalhada em mais de 500 pontos da cidade





Foto: Prefeitura de Cotia

uma força-tarefa com o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti. A cidade registrou, até essa quinta-feira (7), 693 casos de dengue. Os dados constam no painel de monitoramento do governo de São Paulo. Segundo o painel, há, ainda, 256 casos em investigação. A Prefeitura de Cotia lançou, nessa quinta-feira (7),. A cidade registrou, até essa quinta-feira (7),. Os dados constam no painel de monitoramento do governo de São Paulo. Segundo o painel, há, ainda,





A “megaoperação” contra o mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses, que conta com quatro caminhões e cinco veículos picapes, além de dois ônibus, foi lançada na Praça da Matriz, no centro.





A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana também reforçou a ação com caminhões e colaboradores que farão o recolhimento de objetos descartados de forma irregular e que servem como criadouro do mosquito, os chamados “cata-trecos”.





“ARMADILHA HOLANDESA”





nova tecnologia que será usada no combate à dengue em Cotia. Chamada In2Care, a ‘armadilha holandesa’ de captura é uma ferramenta que já foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, a prefeitura anunciou o uso de uma. Chamada In2Care, a ‘armadilha holandesa’ de captura é uma ferramenta que já foi aprovada pela





Segundo Rogério Franco, a armadilha está espalhada em mais de 500 pontos da cidade e, na próxima semana, serão mais 500 locais que receberão a tecnologia.





COMO FUNCIONA





A armadilha para mosquito da dengue foi desenvolvida pela empresa holandesa In2care. Cada armadilha – com custo unitário de, em média, R$ 400 – foi projetada em um balde preto, desenhado para atrair a fêmea do Aedes aegypti.





No balde, há um tecido instalado que contém o larvicida piriproxifeno e o fungo Beauveria bassiana, substâncias que são transmitidas para o Aedes no momento em que ele repousa no local.





Quando o mosquito transmissor da dengue entra e sai do balde, ele leva o larvicida com ele. Assim, quando chega em outros criadouros, ele contamina esses lugares e impede que eles possam desenvolver novas larvas.





Além disso, o fungo diminui a capacidade de o inseto transmitir a dengue e, em cerca de dez dias, leva-o à morte.