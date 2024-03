Cotia lança "megaoperação" contra a dengue após cidade atingir quase 700 casos

A Prefeitura de Cotia lançou, nesta quinta-feira (7), uma força-tarefa com o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti.





A “megaoperação” contra o mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses, que conta com quatro caminhões e cinco veículos picapes, além de dois ônibus, foi lançada na Praça da Matriz, no centro.





“Estamos investindo no combate desta doença que está assombrando o nosso país. Reforçamos as equipes, os equipamentos e investimos em tecnologia para proteger a nossa população”, disse o prefeito Rogério Franco, que participou do ato.





Segundo a prefeitura, a programação das equipes será coordenada pela Vigilância Ambiental. “A missão é árdua: acabar com criadouros do mosquito, eliminar o mosquito adulto e evitar que a doença seja espalhada”, destacou Páscoa Bichiato, coordenadora da Vigilância Ambiental.





CATA-TRECO





A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana reforçou a ação com caminhões e colaboradores que farão o recolhimento de objetos descartados de forma irregular e que servem como criadouro do mosquito.





“Em cada bairro em que estiver sendo feita a nebulização, estaremos com caminhões fazendo a limpeza, o cata-treco”, explicou Rodrigo Dantas, secretário de Obras.





De acordo com a prefeitura, os colaboradores que reforçam as ações contra o Aedes aegypti passaram por uma capacitação oferecida pelo Departamento de Vigilância em Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental.





A sensibilização teve como objetivo ensinar sobre as características do mosquito, seu ciclo de vida, formas de combate e passar as orientações que devem ser dadas aos moradores durante as ações nos bairros.





QUASE 700 CASOS





A cidade de Cotia registrou, até esta quinta-feira (7), 693 casos de dengue. Os dados constam no painel de monitoramento do governo de São Paulo.





Segundo o painel, há, ainda, 256 casos em investigação.