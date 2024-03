Combate à dengue: Cotia espalha ‘armadilha holandesa’ em 500 pontos da cidade

Entenda como funciona a nova tecnologia

Foto: Agência Brasil

A Prefeitura de Cotia informou, nesta quinta-feira (7), que espalhou uma tecnologia holandesa – uma espécie de armadilha para combater a dengue - em 500 pontos da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Franco nas redes sociais.





Chamada In2Care, a armadilha de captura é uma ferramenta que já foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).





Segundo Rogério Franco, na próxima semana, serão mais 500 pontos, totalizando 1.000, que receberão a nova tecnologia no combate ao mosquito.





COMO FUNCIONA





O equipamento emite substâncias que atraem as fêmeas para depositar os ovos no interior de um recipiente semelhante a um balde – onde as larvas, posteriormente, podem ser eliminadas.





O local fica como um ponto de disseminação: durante a postura dos ovos, os mosquitos são contaminados pelo larvicida e por um fungo. Ao voarem para fora da armadilha, os insetos espalham as substâncias em outros criadouros. Em poucos dias, são mortos pela ação dos produtos químicos utilizados.





MEGAOPERAÇÃO





O anúncio da nova tecnologia ocorreu em meio ao lançamento de uma “megaoperação” no combate à dengue em Cotia, nesta quinta, na Praça da Matriz.