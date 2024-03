Falta de sinalização em entroncamento traz riscos para motoristas em Cotia: “Um caos”

Secretaria de Transportes e Mobilidade de Cotia comentou o caso

Foto do entroncamento enviada ao Cotia e Cia

#Fala Cidadão: A falta de sinalização em um entroncamento com 4 vias que dão acesso à Raposo Tavares, em Cotia, vem trazendo perigo para motoristas que trafegam pelo local. A falta de sinalização em um entroncamento com 4 vias que dão acesso àvem trazendo perigo para motoristas que trafegam pelo local.





O entroncamento é das seguintes ruas: Engenheiro Leon Psanquevich, Khattar Name, Exército e Professor José Barreto.





Wander faz o trajeto ao menos cinco vezes por dia na região. Ele relata que sempre presencia acidentes envolvendo motoristas e discussões para saber “quem está errado”.





“Sempre vejo batidas, discussões de quem é a mão e tal. Um caos”, diz.





Wander explica que, antigamente, no final da rua Leon Psanquevich tinha uma sinalização que era para dar preferência às vias. “O fato é que, há anos, não vejo mais nenhuma sinalização. A pergunta é: cadê a sinalização da via? Se bater o carro, de quem é a culpa? De quem é a mão?”, questiona.





Procurada pela reportagem para comentar o assunto, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia informou que entrará em contato com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) para solicitar a colocação da sinalização no entroncamento.





Cotia e Cia fez contato com o DER e aguarda retorno.