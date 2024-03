Cotia realiza vacinação antirrábica gratuita em cães e gatos neste sábado (9)

Atendimento será por ordem de chegada até a finalização de todas as doses

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio do Setor de Zoonoses, realizará, neste sábado (9), mais uma edição da vacinação antirrábica em cães e gatos.





A vacinação, que é gratuita, acontece na Alameda Chanes, em frente à Igreja Congregação Cristã, no bairro Morada Santa Fé, das 9h às 12h.





O atendimento será por ordem de chegada até a finalização de todas as doses.





É necessário que o responsável pelo animal leve o seu documento de identificação oficial.





O imunizante deve ser aplicado anualmente em todos os cães e gatos. Para ser vacinado é preciso que o animal tenha a partir de quatro meses de idade, esteja em boas condições de saúde e, no caso das fêmeas, não estejam prenhes ou amamentando.





Aquele que não conseguir ir até a ação do dia 9/03 (sábado), é possível fazer o agendamento pelo telefone 4616-6493 e levar o seu cão e/ou gato no Setor de Zoonoses (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1565 – Parque Bahia) no dia e horário marcado.





Serviço:





Ação de Vacinação Antirrábica de Rotina para cães e gatos





Data: 9/03 – sábado





Horário: das 9h às 12h





Local: Morada Santa Fé





Endereço: Alameda Chanes (em frente à Igreja Congregação Cristã)





Apresentar documento de identificação oficial





Atendimento por ordem de chegada





Gratuito