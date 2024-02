Faixa de pedestre em Cotia dá acesso a um bueiro: “Apagaram e pintaram no mesmo lugar”

A 20 metros, outra faixa dá acesso a uma árvore - essa também foi apagada e pintada no mesmo local, segundo morador

#FalaCidadão: A frase 'Cotia não é para amadores' se justifica em algumas ocasiões, uma delas, a questão que envolve algumas faixas de pedestres pintadas na cidade.





Como já mostrou Cotia e Cia, há faixas que ligam a buraco, muro com muro e até um barranco.





No bairro Araruama, seis sinalizações foram pintadas umas ao lado das outras.









Mas a ‘saga’ das faixas continua. No Jardim Sandra, há uma que liga até um bueiro e outra que dá acesso a uma árvore. Elas estão a 20 metros uma da outra, na Avenida Atlético.





Vinicius Jean mora no local. Ele disse que já protocolou um pedido junto à Prefeitura de Cotia para solucionar o problema. Seu pedido até foi atendido, mas, de acordo com o morador, as faixas foram apagadas e pintadas nos mesmos locais.





“Eles vieram, mas ao invés de apagar as faixas que estavam erradas e as colocarem mais para cima, que seria o correto, pintaram as faixas nos mesmos lugares novamente. Cometeram o erro duas vezes”, relata.





Segundo Jean, o problema vem prejudicando comerciantes e também causando acidentes. “Já aconteceu de idosos caírem. Situação está complicada”, diz.





Cotia e Cia relatou o problema para a prefeitura. Caso haja retorno, será acrescentado nesta reportagem.