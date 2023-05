Faixa de pedestre em Caucaia liga muro com muro em rua sem saída e sem calçada

Esse é o terceiro caso de faixas de pedestres pintadas em lugares inusitados enviado ao Cotia e Cia na última semana

Faixa pintada em Caucaia do Alto. Foto enviada ao Cotia e Cia por meio da coluna Fala Cidadão





#FalaCidadão: Na última semana, Cotia e Cia publicou duas reportagens sobre faixas de pedestres pintadas em locais, no mínimo, curiosos na cidade.





Estrada Manoel Lages do Chão, próximo ao Residencial Greenland. A faixa está dando acesso a um buraco na sarjeta (veja aqui). A primeira está na, próximo ao. A faixa está dando acesso a um buraco na sarjeta





(veja aqui a matéria completa). A segunda está no bairro Araruama – que conta com seis faixas próximas umas das outras. Uma delas está dando acesso a um barranco





Faixas pintadas próximas umas das outras no Araruama

E, agora, para completar a “trilogia das faixas”, um leitor do jornal, que mora em Caucaia do Alto, enviou uma foto (que está na capa em destaque) que aparece uma faixa de pedestres pintada em uma rua sem saída, sem calçada e que liga muro com muro.





“Sou leitor do Cotia e Cia e também morador da cidade. Vi a matéria da faixa que dá no buraco, a da faixa que dá em um morro e para adicionar nesse repertório envio a faixa que sai de uma parede e termina em outra. E para piorar, a rua é sem saída! Como cidadão, fico indignado com esses tipos de gastos totalmente absurdos e sem sentido algum”, relatou.





A faixa em questão está pintada entre as ruas Timbó e Ubá, próximo à EM Assis de Oliveira.





Procurada, a Prefeitura de Cotia, mais uma vez, não retornou nosso contato.