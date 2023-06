Prefeitura de Cotia justifica faixa de pedestre em via que liga muro com muro

Faixa, que está pintada em rua sem saída que não há calçada, chamou a atenção de internautas. Mas o departamento de convênios da prefeitura explicou a razão de sua execução; veja

Faixa pintada em Caucaia do Alto chamou atenção de internautas. Foto enviada ao Cotia e Cia

Timbó e Ubá, próximo à EM Assis de Oliveira, em Caucaia do Alto, chamou a atenção de moradores e de internautas, após publicação da reportagem do Cotia e Cia (VEJA AQUI) nesta quarta-feira (31). Uma faixa de pedestre pintada no cruzamento das ruas, em, chamou a atenção de moradores e de internautas, após publicação da reportagem donesta quarta-feira (31).









A faixa está pintada em uma rua que é sem saída, que não tem calçada e faz ainda a ligação de muro com muro. Mas com qual objetivo então a Prefeitura de Cotia a pintou ali?





A resposta, enviada ao Cotia e Cia por meio do Departamento de Convênios, é que a faixa foi executada com o intuito de “proporcionar segurança para as pessoas não motorizadas”. Segundo o departamento, sua instalação indica a “necessidade de parada do veículo por motivos de segurança dos pedestres ou do próprio veículo, independentemente do fluxo local”.





O departamento ressaltou ainda que os recapeamentos asfálticos estão sendo custeados por meio de recurso federal, “onde possuem projeto básico aprovado pelo governo”.