Caucaia do Alto recebe vacinação antirrábica em cães e gatos neste domingo (4)

Ação acontece na Praça dos Romeiros; veja horários

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia, por meio do Setor de Zoonoses, vai realizar, neste domingo (4), uma ação de vacinação antirrábica para cães e gatos no distrito de Caucaia do Alto. O atendimento será entre 9h e 12h na Praça dos Romeiros.





A vacinação acontece por ordem de chegada até a finalização das doses disponíveis. O responsável pelo animal deve levar um documento de identificação oficial.





De acordo com a secretaria, a vacina antirrábica de rotina deve ser aplicada anualmente em todos os cães e gatos. Para ser vacinado é preciso que o animal tenha a partir de quatro meses de idade, esteja em boas condições de saúde e, no caso das fêmeas, não estejam prenhes ou amamentando.





A ação tem como objetivo vacinar os animais de pessoas que não têm como comparecer à sala de vacina nos dias e horários normais de funcionamento do Setor de Zoonoses.





Quem não puder comparecer na ação de domingo (4/02) poderá fazer o agendamento pelo telefone 4616-6493 e levar o seu cão e/ou gato no Setor de Zoonoses (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1565 - Parque Bahia) no dia e horário programado.