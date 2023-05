Bairro de Cotia chama atenção por quantidade de faixas de pedestres; veja VÍDEO

Próximas umas das outras, das 6 faixas que foram pintadas recentemente, uma dá acesso a um barranco; confira

Quantidade de faixas de pedestres chama atenção de moradores. Foto enviada ao Cotia e Cia





Moradores do Jardim Araruama, em Cotia, estão se questionando sobre a quantidade de faixas de pedestres que a prefeitura pintou no bairro.





São seis faixas de sinalização pintadas uma ao lado da outra nas ruas Barreiras e Itapetininga.





Em um vídeo enviado ao Cotia e Cia, um motorista mostra as faixas no bairro ironizando a quantidade. “Olha que bonito, uma faixa de pedestre aqui e uma ali. Até aí tá tudo bem. Aí, ali tem mais duas faixas. É faixa atrás de faixa [...] outra faixa ali e mais uma faixa aqui, que é pro cara ir no morro”, diz o motorista enquanto mostra a última faixa que dá acesso a um barranco.





Cotia e Cia procurou a prefeitura e aguarda retorno.





Veja o vídeo abaixo:

