Cotiana de 15 anos conquista medalha em campeonato de jiu-jitsu na Europa | Neto Rossi

Giovanna Abrahão participou do campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, realizado em Paris, na França. “Esse foi apenas o primeiro de muitos”

Giovanna Abrahão representou a cidade no campeonato Europeu. Foto: Arquivo pessoal

A atleta Giovanna Tamborra Abrahão, de 15 anos, conquistou medalha de bronze pela categoria Juvenil 1 pesado no campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, realizado no final de janeiro em Paris, na França. No cenário esportivo, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo.





Gracie Barra Cotia. Branco também participou do campeonato, trazendo para Cotia a conquista da medalha de bronze pela categoria faixa preta pesadíssimo Master 2. Giovanna é aluna do professor Adriano Sousa, o Branco, na escola. Branco também participou do campeonato,





Para Giovanna, a conquista desse campeonato “foi um grande sonho”, pois foi o primeiro que disputou fora do Brasil. “Treino desde 2017 e sempre tive um grande sonho de lutar um campeonato fora do Brasil, apesar de não ser o resultado que queria, fico muito feliz com meu desempenho lá. Esse foi apenas o primeiro de muitos”, destaca.





Foto: Divulgação

Parabéns, Giovanna! E que venham muitas outras conquistas para você!

