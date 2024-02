VÍDEO: Ocupantes de veículo fogem a pé após jovem morrer atropelado em Cotia

Quatro pessoas que estavam no carro saíram do local do acidente como se nada tivesse ocorrido; Everton da Silva, de 27 anos, chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Everton Berbardo da Silva, de 27 anos, O motorista de um veículo, que estava vindo em alta velocidade, perdeu o controle da direção e acabou pegando em cheio a vítima. O jovem morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (9) na avenida Professor José Barreto, via marginal da Raposo Tavares, em Cotia. O motorista de um veículo, que estava vindo em alta velocidade, perdeu o controle da direção e acabou pegando em cheio a vítima.





Cotia e Cia teve acesso a um vídeo que mostra o exato momento em que Everton é atropelado (veja mais abaixo). Pelas imagens, é possível vê-lo andando em frente a um posto de combustíveis, quando um carro desgovernado aparece e o atropela. O corpo de Everton é arremessado até uma farmácia, que fica parcialmente destruída.





As imagens ainda mostram quatro pessoas - dois homens e duas mulheres - saindo do carro após o acidente. Uma mulher, que está com roupa preta, é a primeira a fugir. O homem que aparece junto com ela na imagem volta até o carro para pegar alguma coisa e depois também foge a pé.





Depois de alguns instantes, outro homem aparece saindo de dentro da farmácia e também foge bem tranquilamente do local. A última ocupante do veículo passa por dentro do carro e foge logo em seguida. Em nenhum momento eles prestaram socorro à vítima.





Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), a vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital de Cotia, onde foi constatada a morte.





Dentro do veículo, a polícia encontrou uma garrafa de whisky. Foi requisitado perícias e o carro foi apreendido.





O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia como "homicídio culposo e fuga do local do acidente".





