Atleta de Cotia conquista pódio no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu | Neto Rossi

Branco conquistou o 3º lugar pela categoria faixa preta pesadíssimo Master 2; campeonato foi realizado em Paris, na França

Professor Branco, 36. Foto: Divulgação

O atleta de Cotia Adriano Sousa, de 36 anos, mais conhecido como Branco, conquistou o 3º lugar pela categoria faixa preta pesadíssimo Master 2 do campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, realizado no final de janeiro em Paris, na França. No cenário esportivo, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo.





Para Branco, essa conquista teve um gosto mais do que especial, já que o atleta passou por uma cirurgia que poderia deixá-lo sem competir. Mas ele superou as expectativas médicas e foi para cima.





“Sempre tive o sonho de estar entre os melhores, mas esse campeonato teve um gosto especial, porque eu estava há um ano e meio sem competir. Após uma cirurgia, os médicos disseram que eu não conseguiria lutar novamente, por isso se tornou tão especial essa conquista”, relata.





Foto: Assis Fotografia

Branco fez questão de ressaltar que só conseguiu participar do campeonato europeu graças a ajuda de amigos, que compraram e ajudaram a divulgar suas rifas, e de pequenas empresas de Cotia. Para ele, é importante que a prefeitura olhe com mais atenção para os atletas da cidade e passe a valorizá-los mais.





“Gostaria que os atletas de jiu-jitsu fossem mais valorizados pela prefeitura. Também gostaria de conseguir patrocínios, pois os custos são altos: preparação, inscrição - que chega a custar em média R$ 270. Ainda tem a passagem e, dependendo do campeonato, a hospedagem”, detalha.





O atleta, que já é faixa preta há 7 anos, é professor e responsável pela escola Gracie Barra Cotia.





Parabéns, Branco! E que venham outras conquistas em sua carreira profissional!

Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna assuntos diversos sobre a cidade e a região