Vítima pula de carro em movimento durante roubo seguido de sequestro em Cotia

Dentro do porta-malas do carro em que os bandidos estavam, havia uma vítima de outro sequestro

Crime aconteceu na Estrada dos Galdinos. Foto: Google Street Views

Um homem, de 33 anos, pulou do seu próprio carro em movimento após ser sequestrado por três criminosos armados em Cotia. O crime aconteceu no final da tarde desse domingo (11) na Estrada dos Galdinos, região do Jardim Barbacena. Ninguém foi preso até o momento.





Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), três amigos estavam em um veículo conversando em frente a um condomínio. De repente, eles foram surpreendidos por um carro modelo Ônix, de onde desceram três bandidos armados, anunciando o roubo.





De acordo com a GCM, diversos objetos pessoais foram roubados. Na sequência, os criminosos abandonaram o Ônix, levaram o carro em que as vítimas estavam e sequestraram uma delas.





Momentos depois, a corporação foi informada que o homem sequestrado pelos bandidos havia conseguido pular do carro em movimento. Ele foi localizado no Jardim Amaralina, próximo ao km 17 da rodovia Raposo Tavares.





O crime foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) de Cotia, na Granja Viana.





OUTRA VÍTIMA





Segundo a GCM, dentro do porta-malas do Ônix havia uma outra vítima de sequestro praticado pelo mesmo bando. Cotia e Cia não conseguiu apurar as informações deste caso.