Presidente da OAB Cotia, Ricardo Rodrigues é o convidado do Bom Papo desta sexta

Podcast será transmitido ao vivo, a partir das 19h15, pelo Youtube; saiba mais

Dr Ricardo Rodrigues, presidente da OAB Cotia

O Bom Papo e Cia chega a sua 46ª edição nesta sexta-feira (29). O podcast, apresentado pelos jornalistas Rudney Oliveira e Neto Rossi, recebe o advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cotia, Ricardo Rodrigues.





Ricardo é advogado sócio proprietário no escritório Rodrigues Advocacia & Consultoria, localizado em Cotia, há mais de 19 anos.





Ele é especialista em Direito Civil e Processual Civil, com vasta experiência no ramo do Direito de Família e Sucessões, Direito Imobiliário, Contratos, Direito do Consumidor e Advocacia Extrajudicial.





Vamos conhecê-lo melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15.