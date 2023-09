Árvore cai e bloqueia entrada principal de escola em Cotia

Ninguém ficou ferido

Árvore caiu devido à chuva que atingiu a cidade na tarde de ontem (27)

A chuva que atingiu a cidade de Cotia na tarde dessa quarta-feira (27) acabou derrubando uma das árvores do jardim da Escola Estadual Tenente Ernesto Caetano de Souza, bloqueando a entrada principal da unidade, que permanece interditada. Nenhum aluno ou servidor ficou ferido.





A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou ao Cotia e Cia que a Defesa Civil foi imediatamente notificada e compareceu à escola, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e a avaliação foi de que a remoção dos galhos só poderá ser realizada quando o local estiver completamente seco. “Como medida provisória, o acesso à unidade está sendo feito pela porta lateral”, informou a secretaria.





Ainda de acordo com a pasta, as atividades escolares estão ocorrendo normalmente. “A Diretoria de Ensino de Carapicuíba está tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos alunos e funcionários, manterá a comunidade escolar informada”, finalizou.