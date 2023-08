Votação para aumento do número de vereadores em Cotia é novamente adiada

Desta vez, pedido de vistas foi feito pelo vereador Pedinha Dantas

Foto: Câmara Municipal de Cotia / Reprodução

A votação em segundo turno de uma Proposta de Emenda à Lei Orgânica que pede o aumento do número de vereadores em Cotia foi novamente adiada. Na sessão dessa terça-feira (15), foi a vez do vereador Pedinha Dantas pedir vistas do projeto. É a terceira vez que ele é prorrogado.





o vereador Celso Itiki pediu vistas da proposta. Na semana passada, Luís Gustavo Napolitano também pediu para a votação ser adiada. Na sessão do dia 27 de junho, a última antes do recesso parlamentar,Na semana passada,também pediu para a votação ser adiada.





O QUE PEDE A PROPOSTA









Na justificativa, a decisão de propor o aumento do número de vereadores “representa uma iniciativa que congrega a necessidade de se promover aumento da representatividade, sem, contudo, comprometer os trabalhos do parlamento local em consideração ao orçamento, limitado a este destino”, diz o texto da emenda.





Vereadores que votaram a favor do aumento de cadeiras: Paulinho Lenha, Marcinho Prates, Iran Soares, Sergio Folha, Edson Silva, Prof Osmar, Jhony Santos, Serginho, Peka Santos e Felipe Variedade.





Vereadores que não votaram: Dr Castor Andrade, Pedinha, Sandrinho, Celso Itiki e Luis Gustavo Napolitano.





COTIA PODE TER ATÉ 21 VEREADORES