Sebrae realiza cursos gratuitos em Cotia; veja como se inscrever

A Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia e o Sebrae Aqui estão com vagas abertas para os cursos presenciais e gratuitos ‘Faça a inovação acontecer em sua empresa’ e ‘Comece seu planejamento financeiro’.





Podem participar pessoas físicas e jurídicas, basta fazer a inscrição pelo telefone 4243-8267 ou pelos e-mails lilianmsb@sebraeaqui.com.br e gabrielarp@sebraeaqui.com.br





É preciso informar: curso desejado, nome completo, CPF ou CNPJ, nascimento, telefone de contato, endereço com CEP. As aulas acontecerão no 5º andar do CIT, localizado na avenida Benedito Isaac Pires, 35 – 5º, Parque Dom Henrique.





O curso ‘Faça a inovação acontecer em sua empresa’ acontecerá no dia 22 de agosto, das 18h às 22h. Os participantes aprenderão sobre o que é inovação, por que inovar, o que é empresa inovadora, entre outros.





Já no dia 23 de agosto, das 18h às 22h, é a vez do curso ‘Comece seu planejamento financeiro’, uma oficina prática para que os participantes entendam como fazer o planejamento financeiro correto e completo, separar as suas finanças para controle, entender plano e modelo de negócios, entre outros.