Câmara de Cotia aprova em 1º turno aumento no número de vereadores

Para que a medida entre em vigor, será necessária a aprovação por 2/3 do Legislativo em 2º turno, que deve ocorrer daqui a 15 dias.

A proposta recebeu 10 votos favoráveis e quatro abstenções – veja mais abaixo.

Vale lembrar que, pelo artigo 29 da Constituição Federal, Cotia poderia ter até 21 vereadores pelo número de habitantes.

Na justificativa, a decisão de propor o aumento do número de vereadores “representa uma iniciativa que congrega a necessidade de se promover aumento da representatividade, sem, contudo, comprometer os trabalhos do parlamento local em consideração ao orçamento, limitado a este destino”, diz o texto da emenda.

Vereadores que votaram a favor do aumento de cadeiras: Paulinho Lenha, Marcinho Prates, Iran Soares, Sergio Folha, Edson Silva, Prof Osmar, Jhony Santos, Serginho, Peka Santos e Felipe Variedade.

Vereadores que não votaram: Dr Castor Andrade, Pedinha, Sandrinho, Celso Itiki e Luis Gustavo Napolitano.

De acordo com a prévia doapresentada no final de 2022a população de Cotia aumentou, em um ano,, chegando aOs dados consolidados do Censo 2022 serão divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (14) na Câmara de Cotia.