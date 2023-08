Alunos da rede municipal vão expor seus produtos nas feiras livres de Cotia

Os alunos-empreendedores participam do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), uma parceria entre o Sebrae e a Prefeitura; veja a programação

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia





Entre os meses de agosto e novembro de 2023, alunos de escolas municipais de Cotia vão expor seus produtos em feiras livres da cidade [veja abaixo]. A primeira exposição será nesta quinta-feira (17).





Os alunos-empreendedores participam do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), resultado de uma parceria entre o Sebrae e a Prefeitura, por meio das Secretarias de Educação e da Indústria, Comércio e Empreendedorismo.





Depois de passarem por aulas teóricas, escolherem o nicho e criarem seus produtos, eles vão às ruas para colocá-los à venda e vivenciarem na prática esta etapa do empreendedorismo.





O projeto vem sendo desenvolvido em 75 escolas municipais e, pela primeira vez, realizará a exposição dos produtos extramuros, por meio do projeto ‘JEPP na Feira’. Mais de 400 professores também foram capacitados pelo Sebrae.





“A parceria com o Sebrae começou no ano passado e tem sido muito promissora. Agora chegou a hora de colocarem na prática fora da escola tudo o que aprenderam nas aulas”, disse Luciano Corrêa, secretário de Educação.





Alunos do programa Ensino de Jovens e Adultos (EJA) também estarão na exposição. Eles participaram do projeto ‘Empreenda Rápido – Capacitando futuros empreendedores’, que visa disseminar a cultura empreendedora entre jovens e adultos, estimulando o protagonismo e a iniciativa na busca por possibilidades de inserção no mercado de trabalho ou no mundo dos negócios.

Os alunos fizeram o planejamento do objetivo, compreenderam as características do comportamento empreendedor, aprenderam sobre cultura empreendedora e os valores éticos, culturais e de cidadania. Os estudantes produziram e vão comercializar os seus produtos. Entre os produtos estão: ervas aromáticas, temperos naturais, brinquedos ecológicos, papelaria, artesanato sustentável, entre outros.





“Fechamos a parceria com o Sebrae e trouxemos para a Educação porque esta gestão acredita no poder da educação empreendedora. O objetivo é ensinarmos as nossas crianças a empreender, a se desenvolverem de forma criativa e, independentemente das áreas que seguirem, tenho certeza que esta formação vai ajudá-los para a vida ”, disse Fernando Jão, Secretário de Indústria, Comércio e Empreendedorismo.





Veja abaixo a programação: