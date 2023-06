Censo IBGE: Cotia está entre as 100 cidades mais populosas do Brasil

São 72,4 mil moradores a mais nos últimos 12 anos; veja os dados divulgados nesta quarta-feira (28)









O IBGE divulgou nesta quarta-feira (28) o censo 2022 e a cidade de Cotia registrou um total de 273.640 habitantes. O número representa um aumento de 36,04% em relação ao último censo que foi realizado em 2010 quando a cidade tinha 201.150 pessoas.





A densidade demográfica é de 844,58 pessoas por km² e tem uma média de 2,85 moradores por domicílio.





No ranking de população dos municípios, Cotia está em 29ª colocação no estado, 50º na região sudeste e fecha o top 100 no Brasil.





Os dados do Censo também revelam que a população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010.