Metrô em Cotia é citado por vice-governador durante evento no Animália Park

Felício Ramuth participou da pré-inauguração do parque, já que o governador Tarcísio estava em Portugal

Vice-governador Felício Ramuth em coletiva de imprensa no Animália Park. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), mencionou a Linha 22-Marrom do Metrô, que ligará Cotia e São Paulo, durante a pré-inauguração do Animália Park nessa quarta-feira (28). Como o governador Tarcísio de Freitas estava em um fórum jurídico em Portugal, Ramuth o representou no evento. , mencionou a, durante anessa quarta-feira (28). Como oestava em um fórum jurídico em Portugal, Ramuth o representou no evento.





“Vamos ter novidade em mobilidade. Abrimos agora o estudo para a linha 22. É algo apontando para o futuro, mas que já está no radar do governo de SP. O nosso governador Tarcísio é um especialista em infraestrutura e pediu que a gente acelerasse esses projetos voltados ao transporte, Metro, CPTM e aqui a região pode também ser beneficiada”, disse [VEJA O VÍDEO ABAIXO].









Um contrato no valor de R$ 5,8 milhões foi assinado com a empresa Dsoares Empreendimentos e Construções para executar estudos geotécnicos e sondagens, mapeamento e cadastramento de redes de utilidades públicas, dados necessários para subsidiar o anteprojeto da obra.





Nos estudos preliminares a linha teria 29km, 19 estações e um pátio de trens para 52 trens. A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia.





Anteprojeto é o conjunto de documentos técnicos (desenhos, textos, plantas) relacionados a uma obra ou serviço a ser executado, ou seja, como o próprio nome diz, antecede ao projeto arquitetônico ou projeto executivo, que será definitivo. Ou seja, ainda tem muito pela frente.





No ano passado, foram divulgadas pelo Metrô as possíveis estações da linha 22-Marrom, na cidade de Cotia. O modal teria a saída do Terminal Metropolitano, passando pela Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana. Veja abaixo a imagem:





Foto: Metrô de SP / Reprodução