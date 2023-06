Com R$ 28 milhões de investimento, Teatro de Cotia começa a ser construído

A Prefeitura de Cotia deu ordem para início da obra de construção do Teatro Municipal nesta sexta-feira (30). O equipamento será erguido na região central, ao lado do Terminal Metropolitano.

A ordem de início foi assinada pela prefeita em exercício Ângela Maluf em uma solenidade que contou com a presença de secretários municipais e vereadores.

a empresa contratada para a construção do teatro é a VVP Engenharia, com sede em Barueri. O valor do contrato é de R$ 28 milhões com prazo de execução de um ano.