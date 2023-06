Evento em Cotia promove encontro entre empresas e organizações socioambientais

Movimento Juntos Vamos Mais Longe reúne mais de 80 pessoas e autoridades da Região



No último dia 21/06 mais de 80 pessoas dos primeiro, segundo e terceiro setores estiveram presentes no evento “Conhecimento e Aprendizado para o Impacto Positivo”, promovido pelo Movimento Juntos Vamos Mais Longe. Foi um encontro em que os representantes das empresas da Região puderam conhecer de perto o que cerca de 30 organizações estão fazendo para melhorar a vida das pessoas, das comunidades e do meio ambiente.





Entre as autoridades presentes, estiveram a vice-prefeita de Cotia, Ângela Maluf, o secretário de Meio Ambiente de Cotia, Agnaldo Gomes Pereira, e o secretário de Turismo de Vargem Grande Paulista, José Roberto Cruz.





Ricardo Voltolini, CEO da Ideia Sustentável, abriu o evento apresentando sete desafios e oportunidades de ESG, sigla em inglês para questões ambientais, sociais e de governança. Entre os desafios estão diversidade e inclusão, desenvolvimento e saúde mental dos funcionários, respeito aos direitos humanos na cadeia de valor, mudanças climáticas e descarbonização e transparência e ética. Voltolini trouxe o histórico sobre ESG e as principais questões socioambientais e éticas que estão na pauta mundial e do Brasil.

“O ESG foi lançado em 2004 por alguns representantes da ONU, mas foi só em 2019 que ele tomou uma dimensão maior, com a pressão do mercado financeiro e com a pandemia”, explica. Sobre o evento, Voltolini diz que eventos desse tipo permitem um encontro diferente. “Eu gosto muito da diferença. Da diferença de formações, de visão de mundo; de diferenças de olhar. Eles são ricos e permitem que as pessoas que atuam em setores diferentes, às vezes muito em nichos, consigam entender que todos nós trabalhamos para um mundo mais justo e sustentável.”

As empresas tiveram a oportunidade de conhecerem as organizações sociais e ambientais da Região Metropolitana Oeste e Sudoeste de SP. Rachel Sarti, da Blau Farmacêutica, esteve presente. “Com a palestra, consegui ter um entendimento maior sobre ESG. Atuo em RH, e ESG e é um tema muito importante para a nossa empresa. Também conheci as instituições da nossa Região e quem sabe possamos trabalhar em conjunto”, diz Raquel.





A Casa Jaya, de Vargem Grande Paulista, foi uma das organizações presentes e expôs o projeto “Reflorestando a Educação”, sobre educação ambiental na rede de ensino pública da cidade onde está. Para Raffaela Pastore, representante da Casa Jaya, o evento foi uma oportunidade de se conectar ainda mais com outras organizações e com as empresas da região para agir em rede. “Essa conexão com os empresários é muito importante. Temos que pensar globalmente, mas agir localmente”, conta Raffaela.





Para Luciana Alvarez, uma das cofundadoras do Juntos Vamos Mais Longe, o objetivo do evento está muito alinhado ao propósito do Movimento. “Queremos dar cada vez mais visibilidade às organizações socioambientais da nossa Região para que elas possam captar mais recursos e atrair mais voluntários. E este evento, unindo todos os setores da nossa sociedade, cumpriu essa missão”, diz Luciana.