Cotia e Cia visita Animália Park e traz todas as atrações que você vai encontrar!

A reportagem participou nesta quarta-feira (28) da pré-inauguração do parque de diversões instalado em Cotia; veja o vídeo

Animália Park. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





Cotia e Cia visitou nesta quarta-feira (28) o Animália Park, o mais novo parque de diversões e zoológico de Cotia, considerado o maior do segmento da América Latina (confira o vídeo no final da matéria).





A pré-abertura contou diversas autoridades do estado, como Felicio Ramuth (governador em exercício), Gilberto Kassab (Secretário Estadual de Governo e Relações Institucionais) e Roberto de Lucena (Secretário Estadual de Turismo e Viagens), além do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado.





O prefeito Rogério Franco, secretários municipais e vereadores de Cotia e de outras cidades também participaram do evento.





Segundo o Animália, foram gerados mais de 1.500 empregos diretos e cerca de 5 mil empregos indiretos. O parque tem 35 hectares que abrigam parque de diversões, zoológico, área de conservação ambiental e capacidade de 30 mil visitantes por dia.





O Animália Park fica na altura do km 39 da rodovia Raposo Tavares. A abertura para o público será dia 7 de julho.





Veja abaixo o vídeo da nossa visita: