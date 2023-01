Metrô em Cotia: Os próximos passos da implantação da linha 22-Marrom

Nos estudos preliminares a linha teria 29 km, 19 estações e um pátio de trens para 52 trens; saiba mais

A empresa que obteve melhor pontuação na análise do órgão estadual foi o Consórcio Systra Prime, que propôs o valor de R$ 7.997.043,73 para realização do serviço.





Nos estudos preliminares a linha teria 29km, 19 estações e um pátio de trens para 52 trens. A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia.





Anteprojeto é o conjunto de documentos técnicos (desenhos, textos, plantas) relacionados a uma obra ou serviço a ser executado, ou seja, como o próprio nome diz, antecede ao projeto arquitetônico ou projeto executivo, que será definitivo. Ou seja, ainda tem muito pela frente.





Próximos passos





Segundo o cronograma contratual, o consórcio terá, após a assinatura do contrato, 17 meses para elaborar o anteprojeto de engenharia e 21 meses para realizar o EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Vale destacar que a assinatura do contrato ainda não ocorreu.





Caso o contrato seja assinado ainda no começo deste ano, os trabalhos podem terminar no segundo semestre de 2024. Mas, mesmo assim, ainda não será o fim das análises para implantação do novo eixo metroviário, pois restará a contratação do projeto básico, que só poderá ser feito após a conclusão dos serviços que estão sendo contratados.





Com informações do site Via Trolebus